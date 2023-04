Permessi 104: come funzionano nel 2023. Guida pratica (Di lunedì 17 aprile 2023) Le attività dell’Inps non si limitano all’erogazione delle pensioni ma si estendono a tutta una serie di prestazioni economiche riconosciute al verificarsi di eventi che impediscono al dipendente di lavorare e, di conseguenza, percepire il relativo stipendio. Oltre alle ipotesi di malattia, maternità, congedo parentale, donazione sangue, figurano i cosiddetti Permessi 104, i Permessi riconosciuti ai disabili gravi e loro familiari, ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104.In sostanza l’Inps si fa carico dell’intera retribuzione prevista per le giornate in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi per ragioni legate al proprio handicap ovvero per prestare assistenza al familiare con disabilità. Analizziamo la disciplina dei Permessi 104 in dettaglio e le recenti novità normative. ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 17 aprile 2023) Le attività dell’Inps non si limitano all’erogazione delle pensioni ma si estendono a tutta una serie di prestazioni economiche riconosciute al verificarsi di eventi che impediscono al dipendente di lavorare e, di conseguenza, percepire il relativo stipendio. Oltre alle ipotesi di malattia, maternità, congedo parentale, donazione sangue, figurano i cosiddetti104, iriconosciuti ai disabili gravi e loro familiari, ai sensi dell’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 numero 104.In sostanza l’Inps si fa carico dell’intera retribuzione prevista per le giornate in cui il lavoratore è costretto ad assentarsi per ragioni legate al proprio handicap ovvero per prestare assistenza al familiare con disabilità. Analizziamo la disciplina dei104 in dettaglio e le recenti novità normative. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Con i Permessi legge 104 si può andare a cena fuori? La risposta arriva direttamente dai giudici - ChiaraCompagnuc : Orario di lavoro, permessi legge 104 e nuove agevolazioni dipendenti al via ora con nuove leggi nel 2023… - AlessandraPal16 : RT @ancl_mi: ??NOTIZIE FLASH N. 1 ?Anteprima n. 2 Inps: novità in tema di congedi e permessi l.104 Fonte: Circ. Inps 4 aprile 2023, n.39 #l… - businessonlinei : Nuova circolare con importanti spiegazioni permessi legge 104 e congedi da INPS su nuove regole al via… - cpo_mi : RT @ancl_mi: ??NOTIZIE FLASH N. 1 ?Anteprima n. 2 Inps: novità in tema di congedi e permessi l.104 Fonte: Circ. Inps 4 aprile 2023, n.39 #l… -