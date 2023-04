Perché vale la pena leggere questo libro (Di lunedì 17 aprile 2023) Non ho mai incontrato personalmente Nicola Porro, lo conosco come notista politico, come conduttore televisivo e come intellettuale liberale, ma di persona non lo ho mai frequentato, nonostante la comune appartenenza ai liberali di destra e alcune antiche amicizie comuni, come Enrico Morbelli, fondatore della scuola di liberalismo, a cui Porro giovanissimo si iscrisse e Antonio Martino, il protagonista del suo libro sul Padreterno liberale. Ciò è dovuto, oltre che alla differenza anagrafica (io ero un giovane dirigente del Pli negli anni Sessanta di Giovanni Malagodi) al fatto che il mio mestiere di astrofisico mi ha condotto, pur mantenendo una posizione in Italia, a vivere e lavorare per più di un ventennio all’estero. Non lo conosco eppure, leggendo il suo libro, mi è sembrato di conoscerlo da sempre. Non solo per il ritratto a tutto tondo che fa di ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 aprile 2023) Non ho mai incontrato personalmente Nicola Porro, lo conosco come notista politico, come conduttore televisivo e come intellettuale liberale, ma di persona non lo ho mai frequentato, nonostante la comune appartenenza ai liberali di destra e alcune antiche amicizie comuni, come Enrico Morbelli, fondatore della scuola di liberalismo, a cui Porro giovanissimo si iscrisse e Antonio Martino, il protagonista del suosul Padreterno liberale. Ciò è dovuto, oltre che alla differenza anagrafica (io ero un giovane dirigente del Pli negli anni Sessanta di Giovanni Malagodi) al fatto che il mio mestiere di astrofisico mi ha condotto, pur mantenendo una posizione in Italia, a vivere e lavorare per più di un ventennio all’estero. Non lo conosco eppure, leggendo il suo, mi è sembrato di conoscerlo da sempre. Non solo per il ritratto a tutto tondo che fa di ...

