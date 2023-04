"Perché ora rimpiango Massimo Giletti": impensabile, chi si schiera col conduttoe (Di lunedì 17 aprile 2023) "Guardo poco la tv e benché fosse di successo, guardavo poco anche Giletti, ma questa brutta chiusura me lo fa rimpiangere": Francesco Merlo lo scrive su Repubblica in risposta alla lettera di un lettore del quotidiano. Giulio Sorrentino da Torino, infatti, ha posto la questione: "Caro Merlo, non so in quale Tv andrà a lavorare Massimo Giletti, ma chiudergli il programma a fine stagione, e proprio quand'è in uscita, non significa regalargli una grande pubblicità?". Prima di rispondere, Merlo ha fatto una precisazione: "Premetto che non mi piacciono gli atti d'imperio e dunque non mi piace la chiusura d'imperio del programma di Giletti". Tornando alla figura del conduttore di Non è l'Arena, il giornalista di Repubblica ha scritto: "Come altri giornalisti, Massimo Giletti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) "Guardo poco la tv e benché fosse di successo, guardavo poco anche, ma questa brutta chiusura me lo fa rimpiangere": Francesco Merlo lo scrive su Repubblica in risposta alla lettera di un lettore del quotidiano. Giulio Sorrentino da Torino, infatti, ha posto la questione: "Caro Merlo, non so in quale Tv andrà a lavorare, ma chiudergli il programma a fine stagione, e proprio quand'è in uscita, non significa regalargli una grande pubblicità?". Prima di rispondere, Merlo ha fatto una precisazione: "Premetto che non mi piacciono gli atti d'imperio e dunque non mi piace la chiusura d'imperio del programma di". Tornando alla figura del conduttore di Non è l'Arena, il giornalista di Repubblica ha scritto: "Come altri giornalisti,...

