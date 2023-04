Perché l’editoria ha bisogno, sempre più spesso, di un supporto esterno per avviare dei progetti (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ecosistema “giornalismo ed editoria” è una macchina complessa che, nel corso dei decenni, ha subito moltissimi cambiamenti. Il più recente che ci ha portato a un cambio d’epoca è, senza ombra di dubbio, l’avvento del giornalismo online. Come diceva un celebre sociologo che chiunque studi comunicazione nella sua vita ha studiato lungo il suo percorso, Marshall McLuhan, «il mezzo è il messaggio». Cosa significa? Che il contenuto che ogni giorno veicoliamo facendo giornalismo è costituito anche, in parte, dalla natura del mezzo con cui lo trasmettiamo. Ecco che, allora, l’avvento del giornalismo online e il quasi totale cambiamento delle carte in tavola ha portato a creare un ecosistema difforme rispetto a prima che vede il denaro girare in maniera molto diversa (e molto minore) laddove prima, quando c’erano solo i cartacei, la vendita pubblicitaria e/o il finanziamento pubblico ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 17 aprile 2023) L’ecosistema “giornalismo ed editoria” è una macchina complessa che, nel corso dei decenni, ha subito moltissimi cambiamenti. Il più recente che ci ha portato a un cambio d’epoca è, senza ombra di dubbio, l’avvento del giornalismo online. Come diceva un celebre sociologo che chiunque studi comunicazione nella sua vita ha studiato lungo il suo percorso, Marshall McLuhan, «il mezzo è il messaggio». Cosa significa? Che il contenuto che ogni giorno veicoliamo facendo giornalismo è costituito anche, in parte, dalla natura del mezzo con cui lo trasmettiamo. Ecco che, allora, l’avvento del giornalismo online e il quasi totale cambiamento delle carte in tavola ha portato a creare un ecosistema difforme rispetto a prima che vede il denaro girare in maniera molto diversa (e molto minore) laddove prima, quando c’erano solo i cartacei, la vendita pubblicitaria e/o il finanziamento pubblico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Strafanti : @ciulia_ A me é venuta voglia di menare tutte perché veramente idiozia a fiume e tutto irreale. Editoria delle Bar… - CCiavaroli : @GustavoMichele6 E certo che adesso la Repubblica ci marcia sopra. Devono sempre più distruggere l'immagine perché… - thewaterflea : RT @davidepollak2: il caso #Giletti attesta che la stampa e l'editoria italiane non sono migliori che in Russia o in Cina...anzi! https://… - saponepermani : @LechenauItia In realtà la mia passione per la svezia e la lingua è iniziata dopo aver iniziato la triennale. Però… - cpetacci : RT @davidepollak2: il caso #Giletti attesta che la stampa e l'editoria italiane non sono migliori che in Russia o in Cina...anzi! https://… -