Perché la crisi delle banche mette a rischio la transizione ecologica (Di lunedì 17 aprile 2023) Il collasso di Silicon Valley Bank ha rappresentato un duro colpo per le startup green, che lottano contro gli effetti del riscaldamento globale. Il crollo di SVB è quindi una grande sconfitta per le startup tecnologiche a diversi livelli. Tuttavia, il tentativo di limitare i danni ha creato ulteriori difficoltà per le aziende americane che cercano di scalare tecnologie che possono produrre energia senza emissioni di anidride carbonica o rimuovere il CO2 che è già stato emesso nell'atmosfera, fondamentale per soddisfare gli impegni climatici nazionali e internazionali. Il fallimento della Silicon Valley Bank e le aziende green La crisi economica causata dal crollo di Silicon Valley Bank ha portato alla chiusura della banca da parte del California Department of Financial Protection and Innovation, e alla conseguente creazione di una "bridge bank" che ha garantito ai ...

