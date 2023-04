Perché il Papa è intervenuto sul caso Orlandi? (Di lunedì 17 aprile 2023) «Mi dicono che il Papa usciva la sera con due monsignori, certo non per benedire le case…». Questa è una delle frasi dette da Pietro Orlandi che hanno portato Papa Francesco a intervenire: «Rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate» Leggi su vanityfair (Di lunedì 17 aprile 2023) «Mi dicono che ilusciva la sera con due monsignori, certo non per benedire le case…». Questa è una delle frasi dette da Pietroche hanno portatoFrancesco a intervenire: «Rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Oggi desidero ricordare il compleanno di Papa Benedetto XVI con queste sue parole, tratte dal discorso alla Curia r… - redazioneiene : Marco, ex chierichetto del Papa, ci racconta gli abusi sessuali che avrebbe subito da un seminarista in Vaticano e… - RaiLibri : “La prima volta che il Papa apre la finestra per far entrare il gatto, starnutisce,perché allergico. È una metafora… - Anna302478978 : E se costui tra un tot anni dovesse diventare Papa ? Gabriele Martinelli sacerdote in carica è stato accusato dal t… - LaImaiMessina : «Ciò che conta, scriveva l’artista, è unicamente tramandare la memoria perché le persone tornano in vita solo nella… -

La chiesa dopo Francesco: chi sono i cardinali che eleggeranno il prossimo papa ... è anche vero che il collegio cardinalizio è stato modificato profondamente dal papa che, con ogni probabilità, nei prossimi mesi continuerà ad operare in tal senso. Anche perché nel frattempo ... La strana creatura trovata sulla spiaggia: 'È un incubo'. Poi la scoperta incredibile 'Papà, perché mi dicono così' Sgomento e curiosità In tanti hanno commentato, ma senza sapere cosa fosse realmente. Qualcuno ha trovato quell'immagine terrificante, tanto da scrivere: 'È ciò di cui ... Vaticano: Papa Francesco su Disney plus. Le criticità di questa scelta mediatica In relazione a tutto questo esistono tante filosofie contrastanti, che nascono e scompaiono, creando una confusione circa le decisioni fondamentali, come vivere, perché non sappiamo più, comunemente, ... ... è anche vero che il collegio cardinalizio è stato modificato profondamente dalche, con ogni probabilità, nei prossimi mesi continuerà ad operare in tal senso. Anchenel frattempo ...'Papà,mi dicono così' Sgomento e curiosità In tanti hanno commentato, ma senza sapere cosa fosse realmente. Qualcuno ha trovato quell'immagine terrificante, tanto da scrivere: 'È ciò di cui ...In relazione a tutto questo esistono tante filosofie contrastanti, che nascono e scompaiono, creando una confusione circa le decisioni fondamentali, come vivere,non sappiamo più, comunemente, ... Perché il Papa è intervenuto sul caso Orlandi Vanity Fair Italia