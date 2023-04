Perché hanno silurato Giletti? L’esito dell’analisi sul caso La7 (Di lunedì 17 aprile 2023) Inchieste “scomode”, i fratelli Graviano e Salvatore Baiardo, il possibile passaggio in Rai. Sono queste alcune voci che girano intorno alla sospensione di Non è L’Arena, programma condotto su La7 da Massimo Giletti la domenica sera, da novembre 2017. Lo stop di Urbano Cairo è arrivato all’improvviso, mentre la redazione della trasmissione era al lavoro a meno di 72 ore della puntata. E i dubbi da risolvere sono ancora numerosi. Proprio l’altro ieri, sul sito nicolaporro.it, abbiamo deciso di dare la parola a voi commensali, chiedendovi di esprimere quello che pensate su ciò che sta diventando un vero e proprio “caso”. Quali potrebbero essere le ragioni della sospensione improvvisa? Un litigio con Urbano oppure i rumors circa un possibile cambio di casacca di Giletti, pronto a ritornare in Rai? O ancora, possono esserci le ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 17 aprile 2023) Inchieste “scomode”, i fratelli Graviano e Salvatore Baiardo, il possibile passaggio in Rai. Sono queste alcune voci che girano intorno alla sospensione di Non è L’Arena, programma condotto su La7 da Massimola domenica sera, da novembre 2017. Lo stop di Urbano Cairo è arrivato all’improvviso, mentre la redazione della trasmissione era al lavoro a meno di 72 ore della puntata. E i dubbi da risolvere sono ancora numerosi. Proprio l’altro ieri, sul sito nicolaporro.it, abbiamo deciso di dare la parola a voi commensali, chiedendovi di esprimere quello che pensate su ciò che sta diventando un vero e proprio “”. Quali potrebbero essere le ragioni della sospensione improvvisa? Un litigio con Urbano oppure i rumors circa un possibile cambio di casacca di, pronto a ritornare in Rai? O ancora, possono esserci le ...

