(Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. Ilha rappresentato unper Odissea, holding di Antoniole cui attività comprendono i settori del Beauty, Fashion, Sportivo, Retail – sia in franchising che con marchi propri, il Food e il Real Estate. Nel periodo, iaggregati delle società del Gruppo hsfiorato 1,3di, con un incremento del 33% rispetto all’precedente. La crescita raggiunge circa il 50% se consideriamo il perimetro di consolidamento del Gruppo. La redditività operativa complessiva supera il 17%, con un Ebitda aggregato complessivo di oltre 200 milioni di. Il Gruppoopera nello specifico a livello globale in 62 Paesi, con oltre ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... caderepiano : @ChatGPTBot ciao, puoi simulare una lettera rivolta ai tifosi dell’Atalanta da parte del Presidente Percassi, nella… -

Queste attivita', che fanno capo alla subholdingRetail, hanno chiuso l'con circa 350 milioni di euro di ricavi (+56% sul 2021 e oltre il doppio rispetto ai livelli prepandemici del ...Risultati che, sottolinea una nota, sono i migliori di sempre per la realtà controllata al 100% dal Gruppo. In volata nell'l'ebitda, pari a 75 milioni di euro, vale a dire +350% sul ......intrapreso da Kiko Milano sembra premiare l'azienda controllata al 100% dal gruppo... E aggiunge: "Nella seconda parte dell'lanceremo inoltre una nuova piattaforma di Unified Commerce che ...

Percassi: +33% a 1,3 mld ricavi 2022, quest'anno punta a superare ... Borsa Italiana

È IL BRAND DI MAKE-UP leader in Italia, protagonista nel 2022 di una crescita impetuosa di ricavi e margini, e sta realizzando rapidamente una strategia di sviluppo che lo sta trasformando in un brand ...L’anniversario della scomparsa del secondo presidente più longevo dei nerazzurri offre il destro al sondaggio: chi è il migliore Ivan Ruggeri, quello del vivaio che finiva in prima squadra praticamen ...