Per non dimenticare quelle studentesse ancora prigioniere (Di lunedì 17 aprile 2023) Il 14 aprile del 2014, venivano rapite dai terroristi nigeriani di Boko Haram 276 studentesse della scuola di Chibok, nello stato di Borno. A distanza di nove anni, 98 di loro non sono mai tornate a casa. X Boko haram, 98 studentesse ancora nelle loro mani A parte le 25 ragazze che riuscirono a fuggire ai loro rapitori il giorno dell'attacco, infatti, nessuna venne liberata fino al 2017 ...

