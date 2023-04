«Per me la faccenda della mia emorragia cerebrale ha presentato aspetti comici fin dal principio. A cominciare dal fatto che sono arrivata in pronto soccorso “fatta” di benzodiazepine. Perché avevo scambiato l'ictus con una crisi di panico, e avevo cercato di contenerla» (Di lunedì 17 aprile 2023) Per chi vive la vita in chiave umoristica non c’è niente che non vi rientri. E’ questa la filosofia di vita di Chiara Galeazzi, 36 anni e il suo primo romanzo Poverina (Blackie) ne è la conferma. L’autrice, voce di radio Dj nel programma quotidiano Chiara, Frank e Ciccio autrice di podcast, testi per la stand up comedian Michela Giraud, nell’ottobre 2021 ha avuto un’emorragia cerebrale (un sanguinamento cerebrale dovuto a una rottura di un vaso, lo si può annoverare tra gli ictus). Gamba e braccio sinistro sono rimasti offesi, ha dovuto trascorrere vari mesi all’ospedale milanese di Niguarda, e poi fare riabilitazione. Il libro è il racconto in chiave ironica di quello che le è successo, E di come la gente ha reagito al suo incidente. Dai No Vax che le hanno augurato ogni male a quelli che l’hanno ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 aprile 2023) Per chi vive la vita in chiave umoristica non c’è niente che non vi rientri. E’ questa la filosofia di vita di Chiara Galeazzi, 36 anni e il suo primo romanzo Poverina (Blackie) ne è la conferma. L’autrice, voce di radio Dj nel programma quotidiano Chiara, Frank e Ciccio autrice di podcast, testi per la stand up comedian Michela Giraud, nell’ottobre 2021 ha avuto un’(un sanguinamentodovuto a una rottura di un vaso, lo si può annoverare tra gli). Gamba e braccio sinistrorimasti offesi, ha dovuto trascorrere vari mesi all’ospedale milanese di Niguarda, e poi fare riabilitazione. Il libro è il racconto in chiave ironica di quello che le è successo, E di come la gente ha reagito al suo incidente. Dai No Vax che le hanno augurato ogni male a quelli che l’hanno ...

