"Per le sue amiche ho la lebbra". Cosa dice Chiofalo per conquistare Drusilla (Di lunedì 17 aprile 2023) "E' convinta che io sia un farfallone"; Chiofalo - ex concorrente di Temptation Island - torna a parlare di Drusilla Gucci. E ammette: "Credo tra noi sia finita. Ci siamo sentiti la scorsa settimana ma non c'è stato alcun verso di farle capire che vorrei tornare con lei", dice Chiofalo in radiovisione a RTL 102.5 News. Chiofalo è disperato. Innamorato. E non perde la speranza. "Voglio tornare con lei", dice ancora l'ex concorrente di Temptation island, imprenditore. "Ho fondato da 10 anni uno studio fotografico e la mia agenzia va avanti, lei lo sa. Ma continua ad essere gelosa. Perché?", tuona. "Quando una donna mi lascia vado in depressione. Ho avuto spesso relazioni lunghe, quando mi mollano all'improvviso, sto davvero male. Alla mia età sogno un futuro e una famiglia, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 17 aprile 2023) "E' convinta che io sia un farfallone";- ex concorrente di Temptation Island - torna a parlare diGucci. E ammette: "Credo tra noi sia finita. Ci siamo sentiti la scorsa settimana ma non c'è stato alcun verso di farle capire che vorrei tornare con lei",in radiovisione a RTL 102.5 News.è disperato. Innamorato. E non perde la speranza. "Voglio tornare con lei",ancora l'ex concorrente di Temptation island, imprenditore. "Ho fondato da 10 anni uno studio fotografico e la mia agenzia va avanti, lei lo sa. Ma continua ad essere gelosa. Perché?", tuona. "Quando una donna mi lascia vado in depressione. Ho avuto spesso relazioni lunghe, quando mi mollano all'improvviso, sto davvero male. Alla mia età sogno un futuro e una famiglia, ...

