Per le Borse una seduta cauta in vista delle trimestrali. A Milano (-0,6%) torna il risiko bancario (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari I tassi dei Btp continuano a salire Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 17 aprile 2023) Nuovi rumors su aggregazioni sostengono Banco Bpm e Mps a Piazza Affari I tassi dei Btp continuano a salire

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : 912 milioni solo per 3 anni, poi ricercatori a casa. Con il carovita le borse sono troppo basse, le Università non… - ShoppingAlertIT : Patch Occhi,60 Pezzi Acido Ialuronico Maschera Occhi,Maschera D'Occhio Del Collagene,Eye Mask Per Occhiaie,Anti-Rug… - LiKytai8 : RT @Alberto_Cirio: AL LAVORO PER POTENZIARE LA SQUADRA DEI MEDICI DI FAMIGLIA IN PIEMONTE: 7 milioni di euro per borse di studio aggiuntive… - cicciodevilla : RT @PaulLamanski: @HoaraBorselli @Libero_official A borse', ma vai a prendertela su per il culo. Assieme al tuo presidente di stocazzonsigl… - Alberto_Cirio : AL LAVORO PER POTENZIARE LA SQUADRA DEI MEDICI DI FAMIGLIA IN PIEMONTE: 7 milioni di euro per borse di studio aggiu… -