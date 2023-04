Per la nuova smart 3 world premiere al Salone di Shanghai (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – In occasione del Salone dell’Auto di Shanghai, debutta in anteprima mondiale la nuova smart #3, la prima sport utility coupè del marchio smart. Il design rappresenta un’interpretazione ancora più sportiva della filosofia di design sviluppata dal Mercedes-Benz global design team, mantenendo come principio guida una connettività all’avanguardia. Con il lancio della nuova #3, smart rimane fedele alla sua visione pionieristica originale di esplorare le migliori soluzioni per la mobilità urbana del futuro. “Siamo orgogliosi di presentare finalmente al mondo la nostra prima sport utility coupè, la nuovissima smart #3. Da sempre pioniere dell’elettrificazione, smart punta ad uno standard qualitativo senza compromessi nel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – In occasione deldell’Auto di, debutta in anteprima mondiale la#3, la prima sport utility coupè del marchio. Il design rappresenta un’interpretazione ancora più sportiva della filosofia di design sviluppata dal Mercedes-Benz global design team, mantenendo come principio guida una connettività all’avanguardia. Con il lancio della#3,rimane fedele alla sua visione pionieristica originale di esplorare le migliori soluzioni per la mobilità urbana del futuro. “Siamo orgogliosi di presentare finalmente al mondo la nostra prima sport utility coupè, la nuovissima#3. Da sempre pioniere dell’elettrificazione,punta ad uno standard qualitativo senza compromessi nel ...

