Per i tifosi degli azzurri, ancora incertezza su quando il Napoli vincerà lo scudetto matematicamente (Di lunedì 17 aprile 2023) Il Napoli è sempre più vicino alla vittoria del 3° scudetto, ma la data della celebrazione rimane ancora incerta. Dopo il pareggio contro il Verona al Maradona, il successo della Lazio sullo Spezia, e la sconfitta di Inter e Juve, i tifosi azzurri stanno attendendo con ansia la prossima partita e i risultati delle avversarie. In questo contesto, le prossime partite sono cruciali e potrebbero essere decisive per la vittoria finale. In questo articolo analizzeremo le possibili date della celebrazione del tricolore azzurro e le condizioni necessarie per raggiungere questo obiettivo. quando il Napoli vincerà lo scudetto matematicamente Con otto partite ancora da giocare, il divario di 14 punti tra il ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilè sempre più vicino alla vittoria del 3°, ma la data della celebrazione rimaneincerta. Dopo il pareggio contro il Verona al Maradona, il successo della Lazio sullo Spezia, e la sconfitta di Inter e Juve, istanno attendendo con ansia la prossima partita e i risultati delle avversarie. In questo contesto, le prossime partite sono cruciali e potrebbero essere decisive per la vittoria finale. In questo articolo analizzeremo le possibili date della celebrazione del tricolore azzurro e le condizioni necessarie per raggiungere questo obiettivo.illoCon otto partiteda giocare, il divario di 14 punti tra il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADeLaurentiis : Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL - FulvioPaglia : E quindi mentre i moralisti hanno ancora il ditino alzato e “signora mia, la scorta. Dove arriveremo”, De Laurentii… - CB_Ignoranza : Nonostante il tutto per tutto dei tifosi dell’Angers, il Clermont ha segnato già due reti, entrambe su rigore. Non… - LJM5_ : RT @ADeLaurentiis: Napoli siamo noi. Presidente e tifosi uniti per vincere! #ADL - RussianMike31 : RT @battitomilan7: Quando giocavamo in Champions contro il Malines o squadre che per la prima volta nella loro storia ,gli davate importanz… -