Per giustificare il divieto di carne sintetica il governo cita un rapporto Fao-Oms che forse non ha letto (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sono stati individuati 53 potenziali rischi per la salute umana associati al cibo a base cellulare. Tra questi, il rischio di contaminazione microbica, allergie, fenomeni cancerogeni che necessitano di valutazioni più approfondite di quelle attuali”. Così la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano, rispondendo a un’interpellanza urgente alla Camera, ha spiegato i motivi del divieto posto dal governo alla produzione e commercializzazione di carne sintetica in Italia citando un rapporto congiunto Fao-Oms. rapporto che con ogni probabilità la sottosegretaria non ha mai letto. L’impressione è che, ancora una volta, il governo si sia limitato a fare da portavoce a Coldiretti riprendendo toni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 17 aprile 2023) “Sono stati individuati 53 potenziali rischi per la salute umana associati al cibo a base cellulare. Tra questi, il rischio di contaminazione microbica, allergie, fenomeni cancerogeni che necessitano di valutazioni più approfondite di quelle attuali”. Così la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano, rispondendo a un’interpellanza urgente alla Camera, ha spiegato i motivi delposto dalalla produzione e commercializzazione diin Italiando uncongiunto Fao-Oms.che con ogni probabilità la sottosegretaria non ha mai. L’impressione è che, ancora una volta, ilsi sia limitato a fare da portavoce a Coldiretti riprendendo toni ...

