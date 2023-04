"Per colpa di Soumahoro...". Pinuccio, la storia mai raccontata dalla sinistra (Di lunedì 17 aprile 2023) "E' nato tutto perché si è candidato in Puglia". Pinuccio, ospite di Emanuele Ranucci e Pietro Senaldi nell'ultima puntata di Terraverso, il podcast di Libero, ripercorre la storia di Aboubakar Soumahoro, la sua ascesa politica e la caduta. "Come si muoveva nei ghetti di migranti nel Foggiano era noto - ricorda l'inviato di Striscia la notizia -, la candidatura ha portato fuori queste cose. E la cosa brutta è che oggi chi opera seriamente nei campi oggi sta avendo difficoltà per colpa di chi ha lavorato male prima. E questa candidatura è stata vista come una speculazione". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) "E' nato tutto perché si è candidato in Puglia"., ospite di Emanuele Ranucci e Pietro Senaldi nell'ultima puntata di Terraverso, il podcast di Libero, ripercorre ladi Aboubakar, la sua ascesa politica e la caduta. "Come si muoveva nei ghetti di migranti nel Foggiano era noto - ricorda l'inviato di Striscia la notizia -, la candidatura ha portato fuori queste cose. E la cosa brutta è che oggi chi opera seriamente nei campi oggi sta avendo difficoltà perdi chi ha lavorato male prima. E questa candidatura è stata vista come una speculazione".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Sono trascorsi 50 anni dal tragico rogo di Primavalle, in cui persero la vita Stefano e Virgilio Mattei per mano… - LaVeritaWeb : Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratello di Emanuela su papa Wojtyla, la Santa Sede rivela che l’avvocato… - ItaliaViva : #Facciamochiarezza 5) Il progetto del Terzo Polo è finito per colpa della Leopolda? Ma chi può avere paura della… - tomaso_palli : L’avvicinamento a #NapoliMilan di #UCL diventa sempre più tossico e… pericoloso. Non solo per colpa di tifosacci de… - Silvi01_ : RT @gioosw: Io sento di aver perso totalmente quel passaggio tra adolescenza e età adulta per colpa della pandemia, per me è molto pesante… -