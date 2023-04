Pentathlon | l’Italia saluta Ankara con un passo indietro rispetto a Il Cairo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo gli spunti interessanti ed i risultati di rilievo ottenuti nella prima tappa della World Cup 2023 dimoderno in quel de Il(Egitto) la squadra italiana chiude il secondo appuntamento stagionale ad(Turchia) con una settimana di gare che non hanno regalato risultati di prima fascia per i nostri portacolori. La strada per la Finale della Coppa del Mondo che si disputerà sempre adad inizio giugno è ufficialmente aperta in vista di un evento che promuoverà il vincitore ai Giochi e ricalcherà la competizione olimpica di Parigi 2024, con il nuovo format di 90 minuti, già introdotto nella stagione 2022. Passando allo specifico di quanto visto nella tappa turca. Il comparto maschile ha chiuso anzitempo la sua avventura. Mattia Parisi e Giorgio Malan si sono fermati alle semifinali non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Pentathlon l’Italia si rimbocca le maniche in vista della World Cup di Ankara pronta a stupire - #Pentathlon #l’Ita… -

non era al via in questa gara e aveva chiuso ieri il suo ...in questa gara e aveva chiuso ieri il suo fine settimana con'... La prossima tappa della World Cup 2023 diModerno, la ...... sede della seconda tappa della World Cup 2023 di... In casaè arrivato un buon ottavo posto per Alessandra Frezza, ... Più indietro Alice Sotero, che ha pagato a caro prezzo'...Gran risultato pernelle qualificazioni della World Cup di Ankara 2023 dimoderno per quanto riguarda la competizione maschile. Due azzurri avanzano infatti in semifinale, vale a dire Giuseppe Mattia ...