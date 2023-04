Pensioni, Macron ai francesi: “Ho sentito la vostra rabbia, ma la riforma era necessaria” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha parlato ai francesi arrabbiati, Emmanuel Macron, in diretta tv: Meno di 15 minuti per provare a chiudere tre mesi che hanno spaccato la Francia e una crisi sociale che sembra ancora lontana dalla conclusione. Macron ha detto di aver "sentito la rabbia" dei francesi, ammettendo che la riforma che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, pur "necessaria", "non è stata accettata". Leggi su firenzepost (Di lunedì 17 aprile 2023) Ha parlato aiarti, Emmanuel, in diretta tv: Meno di 15 minuti per provare a chiudere tre mesi che hanno spaccato la Francia e una crisi sociale che sembra ancora lontana dalla conclusione.ha detto di aver "la" dei, ammettendo che lache aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, pur "", "non è stata accettata".

