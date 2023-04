Pensione anticipata con Quota 103 nel 2023: a chi conviene e chi può accedere (Di lunedì 17 aprile 2023) La Quota 103, un’opzione di Pensione anticipata introdotta nell’ultima Legge di Bilancio, consente il prepensionamento a 62 anni di età e 41 anni di contributi fino al 31 dicembre 2023. Tuttavia, chi sceglie di accedere a Quota 103 deve considerare alcune restrizioni. La Pensione massima concessa non può superare 5 volte l’importo dei trattamenti minimi, che corrisponde a 2.818 euro lordi mensili. Inoltre, non è possibile cumulare la Pensione di Quota 103 con altri redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro. Vediamo di seguito a chi conviene l’accesso a Quota 103 nel 2023 e gli importi percepiti? Pensioni con ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 17 aprile 2023) La103, un’opzione diintrodotta nell’ultima Legge di Bilancio, consente il prepensionamento a 62 anni di età e 41 anni di contributi fino al 31 dicembre. Tuttavia, chi sceglie di103 deve considerare alcune restrizioni. Lamassima concessa non può superare 5 volte l’importo dei trattamenti minimi, che corrisponde a 2.818 euro lordi mensili. Inoltre, non è possibile cumulare ladi103 con altri redditi da lavoro, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo per un importo massimo di 5.000 euro. Vediamo di seguito a chil’accesso a103 nele gli importi percepiti? Pensioni con ...

