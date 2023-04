Pellegatti | “Milan fiducioso Ha fermato Kane del Tottenham | altro che Osimhen”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Peril: haHarrydel, quindi non ha paura di VictorCarlosi esprime sulla tanto attesa partita tra Napoli e, in programma domani sera alle 21.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”. Il giornalista, che segue da vicino le vicende relative al, dice la sua ai microfoni di Mediaset nel corso della trasmissione Pressing. “Ho condiviso il turnover di Pioli che andrà a Napoli con tutti i titolari freschi. Fidatevi, la scelta è condivisa con la società. Ilha tenuto freschi i titolari e schierandoli a Bologna con quello sforzo fisico e la testa a Napoli non avrebbero giocato meglio e quindi ha fatto benissimo. Sarò a ...

Carlo, giornalista, commenta ai microfoni di Mediaset quanto si è visto durante- Napoli: "Volete dire che ilha vinto contro il Napoli grazie all'arbitro Mi parlate di tensione a ...Notizie Calcio Napoli - Carlo, giornalista e noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su- Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...Carloè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante ... quando gli capiterà ancora Lo stesso vale per ile in una partita con il Napoli che ...

Infine, sulle critiche rivolte all'arbitro rumeno Istvan Kovacs, autore di una direzione di gara discutibile all'andata, Pellegatti ha affermato: "Volete dire che il Milan ha vinto contro il Napoli ...Carlo Pellegatti, giornalista tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Pressing' in onda sui canali Mediaset: “Volete dire che il Milan ha vinto contro il Napoli grazie all'arbitro Mi ...