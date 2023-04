Pd | Furfaro | ' tante aspettative | facciamo ciò che diciamo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "I numeri e i sondaggi ci dicono che il Pd continua a crescere perché sta prendendo voti da chi non andava più a votare". Così a Radio Immagina, la radio del Pd, Marco, deputato e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria Pd. "E' cominciato un nuovo ciclo, si è risanata una frattura con gli elettori. Sicuramente c'è tanta aspettativa nei nostri confronti e per non tradirla dobbiamo fare semplicemente ciò chedi voler fare e non è una cosa scontata. Serviva una dose di entusiasmo e ora questo c'è. L'imporè trattare gli italiani con correttezza perché sono in grado di discernere e scegliere l'alternativa migliore", ha aggiunto.