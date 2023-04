Passeggiata alla scoperta del rinnovato Centro piacentiniano (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. L’Associazione InNova Bergamo ha organizzato una . Mercoledì 19 aprile dalle 18.15, infatti, si partirà da Piazza Matteotti (davanti a Palazzo Frizzoni) per scoprire insieme alla guida abilitata, nonché vicepresidente di InNova, Nicola Eynard, le novità e le curiosità del Sentierone e dei suoi dintorni. “Solitamente organizziamo queste passeggiate nei quartieri, per scoprire e valorizzare i tesori nascosti delle zone più periferiche, ma questa Qnight Special Edition l’abbiamo voluta dedicare al grande lavoro di riqualificazione del Centro, dalla nuova Piazza Dante con il suo futuro spazio diurno, ma anche al rinnovato e verde Sentierone” – spiegano da InNova Bergamo. Alcuni ospiti parteciperanno, come succede sempre durante le Qnight di InNova, con alcuni interventi nei pressi dei luoghi strategici dal punto ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. L’Associazione InNova Bergamo ha organizzato una . Mercoledì 19 aprile dalle 18.15, infatti, si partirà da Piazza Matteotti (davanti a Palazzo Frizzoni) per scoprire insiemeguida abilitata, nonché vicepresidente di InNova, Nicola Eynard, le novità e le curiosità del Sentierone e dei suoi dintorni. “Solitamente organizziamo queste passeggiate nei quartieri, per scoprire e valorizzare i tesori nascosti delle zone più periferiche, ma questa Qnight Special Edition l’abbiamo voluta dedicare al grande lavoro di riqualificazione del, dnuova Piazza Dante con il suo futuro spazio diurno, ma anche ale verde Sentierone” – spiegano da InNova Bergamo. Alcuni ospiti parteciperanno, come succede sempre durante le Qnight di InNova, con alcuni interventi nei pressi dei luoghi strategici dal punto ...

