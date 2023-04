Partinico: liceo vuole cambiare nome e chiamarsi “Impastato”, ma il sindaco si oppone (Di lunedì 17 aprile 2023) Il nome di Peppino Impastato continua a far discutere. A Partinico, nel palermitano, un liceo è finito al centro delle polemiche per il tentativo di intestare l’istituto al paladino comunista dell’antimafia, ucciso da Cosa nostra nel 1978. Una scelta a cui, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è nettamente contrario il sindaco Pietro Rao, sostenuto da una giunta di centrodestra. Il consiglio comunale discuterà del caso mercoledì 19 aprile. Attualmente la scuola è intitolata a Santi Savarino, senatore della Dc con un passato di giornalista durante il fascismo, oltre che firmatario del Manifesto della razza. Il politico, morto nel 1966, era accusato di vicinanza ad ambienti mafiosi, in particolare al boss italo-americano Frank Coppola. Noto come Frank tre dita, anche lui era di ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023) Ildi Peppinocontinua a far discutere. A, nel palermitano, unè finito al centro delle polemiche per il tentativo di intestare l’istituto al paladino comunista dell’antimafia, ucciso da Cosa nostra nel 1978. Una scelta a cui, secondo il Corriere del Mezzogiorno, è nettamente contrario ilPietro Rao, sostenuto da una giunta di centrodestra. Il consiglio comunale discuterà del caso mercoledì 19 aprile. Attualmente la scuola è intitolata a Santi Savarino, senatore della Dc con un passato di giornalista durante il fascismo, oltre che firmatario del Manifesto della razza. Il politico, morto nel 1966, era accusato di vicinanza ad ambienti mafiosi, in particolare al boss italo-americano Frank Coppola. Noto come Frank tre dita, anche lui era di ...

