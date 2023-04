Parma-Cagliari, vietata la trasferta ai tifosi rossoblù: la società fa ricorso al Tar (Di lunedì 17 aprile 2023) Divieto di trasferta per i tifosi del Cagliari a Parma, la società sarda fa ricorso al Tar. La scelta deriva dall’importanza della sfida, il match infatti potrebbe portare alla promozione in Serie A della formazione di Ranieri: la decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il divieto è arrivato in seguito agli incidenti nell’ultima gara giocata a Pisa, secondo quanto riportato dal Casm, circa 250 tifosi pisani “si sono avvicinati al parcheggio riservato agli ospiti, facendo partire un fitto lancio di oggetti contundenti, fumogeni e petardi”. Quindi l’intervento delle forze dell’ordine con “manovre di alleggerimento per disperdere i tifosi pisani e contenere la reazione di quelli Cagliaritani”. Nell’occasione quattro operatori ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Divieto diper idel, lasarda faal Tar. La scelta deriva dall’importanza della sfida, il match infatti potrebbe portare alla promozione in Serie A della formazione di Ranieri: la decisione potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il divieto è arrivato in seguito agli incidenti nell’ultima gara giocata a Pisa, secondo quanto riportato dal Casm, circa 250pisani “si sono avvicinati al parcheggio riservato agli ospiti, facendo partire un fitto lancio di oggetti contundenti, fumogeni e petardi”. Quindi l’intervento delle forze dell’ordine con “manovre di alleggerimento per disperdere ipisani e contenere la reazione di quellitani”. Nell’occasione quattro operatori ...

