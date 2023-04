Parla la moglie di Kara - Murz: 'Spiegherò ai miei figli perché il loro padre è perseguitato' (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Come spiego ai miei figli quello che si sta facendo vivere al loro papà? Dico loro le cose come stanno, filo per filo... Il più piccolo ha 10 anni. Un'altra ragazza ha 13 anni e una ragazza ha 16 ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 aprile 2023) 'Come spiego aiquello che si sta facendo vivere alpapà? Dicole cose come stanno, filo per filo... Il più piccolo ha 10 anni. Un'altra ragazza ha 13 anni e una ragazza ha 16 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'Ci sono voluti 10 anni per fare 'Subtract'. Mia moglie ha avuto un cancro, ho perso un amico... ho scritto canzoni… - beppe_grillo : Da quattro anni il fondatore di #WikiLeaks, #JulianAssange, è rinchiuso in carcere in Inghilterra. La moglie, nonch… - globalistIT : - GossipNews_it : ''Ero terrorizzato, temevo di perderla'': Raf parla della malattia della moglie Gabriella Labate - ThatGalFlavia : RT @chetempochefa: 'Ci sono voluti 10 anni per fare 'Subtract'. Mia moglie ha avuto un cancro, ho perso un amico... ho scritto canzoni cerc… -