Parkinson | studio sulla rigidità muscolare apre la strada a nuove terapie

(Adnkronos) – Scoperta cruciale nella malattia di Parkinson: una ricerca condotta da Sapienza Università di Roma e dall'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) punta i riflettori sulla rigidità muscolare, uno dei segni principali nella malattia, a lungo un enigma per i clinici che, oltre a rendere difficile il movimento, può causare dolore al paziente. Lo studio, rivelando una rete neurale coinvolta nel sintomo, apre la strada a terapie più mirate ed efficaci. Lo studio, condotto su 20 pazienti affetti da malattia di Parkinson messi a confronto con 25 persone sane – spiega Neuromed in una nota – ha utilizzato un sistema robotico che consentiva di estendere passivamente il polso dei soggetti studiati.

