Parigi, lieve malore per Toni Servillo sul palco: lo staff lo convince a interrompere lo spettacolo (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante il suo spettacolo al Teatro dell’Odéon a Parigi, Toni Servillo ha avuto un lieve malore che lo ha costretto a sospendere momentaneamente lo spettacolo, Le voci di Dante. L’attore, 64 anni, secondo quanto riferisce Ansa, è sempre rimasto cosciente e ha presto manifestato l’intenzione di voler continuare nella recitazione. L’incidente sarebbe avvenuto a mezz’ora dall’inizio dello spettacolo, quando l’attore campano ha perso l’equilibrio e si è accasciato – ricostruisce il Corriere della Sera – urtando contro il leggio e ferendosi all’occhio. Alla fine Servillo si è convinto a farsi accompagnare all’ospedale Cochin per eseguire accertamenti e controlli medici, annullando definitivamente la serata. L’attore, protagonista del film ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Durante il suoal Teatro dell’Odéon aha avuto unche lo ha costretto a sospendere momentaneamente lo, Le voci di Dante. L’attore, 64 anni, secondo quanto riferisce Ansa, è sempre rimasto cosciente e ha presto manifestato l’intenzione di voler continuare nella recitazione. L’incidente sarebbe avvenuto a mezz’ora dall’inizio dello, quando l’attore campano ha perso l’equilibrio e si è accasciato – ricostruisce il Corriere della Sera – urtando contro il leggio e ferendosi all’occhio. Alla finesi è convinto a farsi accompagnare all’ospedale Cochin per eseguire accertamenti e controlli medici, annullando definitivamente la serata. L’attore, protagonista del film ...

