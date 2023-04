Paredes è stato l’errore più grande del mercato: ecco il perché (Di lunedì 17 aprile 2023) Il centrocampista argentino non sta vivendo una grande stagione; l’acquisto di Paredes è stato, senza nessun dubbio, sbagliato. L’arrivo di Paredes era considerato fondamentale per la Juventus; l’argentino doveva essere il giocatore capace di alzare il livello dei bianconeri, l’elemento in grado di gestire tempi, ritmi di gioco e prendersi per mano la squadra nei momenti di difficoltà. Paredes (LaPresse)Le cose sono andate in maniera completamente diversa; fino a questo momento, infatti, l’argentino non è stato in grado di portare quel contributo sperato. Prestazioni deludenti e la fatica ad imporsi titolare nel centrocampo bianconero; al suo posto, nel ruolo di regista (anche se con caratteristiche diverse), Allegri ha schierato Locatelli con risultati decisamente ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 17 aprile 2023) Il centrocampista argentino non sta vivendo unastagione; l’acquisto di, senza nessun dubbio, sbagliato. L’arrivo diera considerato fondamentale per la Juventus; l’argentino doveva essere il giocatore capace di alzare il livello dei bianconeri, l’elemento in grado di gestire tempi, ritmi di gioco e prendersi per mano la squadra nei momenti di difficoltà.(LaPresse)Le cose sono andate in maniera completamente diversa; fino a questo momento, infatti, l’argentino non èin grado di portare quel contributo sperato. Prestazioni deludenti e la fatica ad imporsi titolare nel centrocampo bianconero; al suo posto, nel ruolo di regista (anche se con caratteristiche diverse), Allegri ha schierato Locatelli con risultati decisamente ...

