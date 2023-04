Paredes | altra prestazione negativa | il futuro è ormai deciso

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’occasione avuta danon è stata sfruttata nel migliore dei modi; il centrocampista fatica ad essere decisivo in questa Juventus. In un mese decisamente intenso, con la Juventus costretta a scendere in campo ogni tre giorni, serve il supporto di tutti per andare ad ottenere risultati importanti. Ecco perché Allegri, contro il Sassuolo, ha fatto dei cambi nell’undici titolare. Uno di questi è stato; il centrocampista argentino sta vivendo una stagione decisamente. Arrivato per far fare il salto di qualità alla Juventus, non è mai riuscito ad imporsi nel sistema di gioco bianconero.(LaPresse)Le cose non sono cambiate a Reggio Emilia; in campo per ottantatré minuti (prima di essere sostituto da Pogba), il campione del mondo ha disputato un’partita al di sotto delle ...

Trio difensivo con Danilo, Bremer e Gatti e in avanti Vlahovic e Milik mentre a centrocampo ci sono, Rabiot e Fagioli. Dall'parte invece Dionisi, costretto a rinunciare a Berardi a ...Nell'angolo successivo l'azione che sblocca il match: un'carambola, Fagioli è goffo a non ... Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Barbieri (57 Cuadrado), Fagioli (66 Miretti),, Rabiot, Kostic (...... soprattuto a centrocampo dovenon ha sfruttato la chance concessagli da Allegri, non ... C'è da aspettarsi che al José Alvalade scenda in campo un'Juve, negli uomini ma soprattutto nella ...

La lite, la maglia 'persa' e un'altra chance da titolare: Paredes in campo è un messaggio alla squadra

Come riferisce Gazzetta: Tocca a Barbieri, un altro Next Gen. In regia nuova occasione per Paredes. Allegri è pronto a lanciare l’ennesimo giovane: tocca a Tommaso ...Non è una questione di presenti o assenti, non diamo la colpa a Fagioli, sarebbe da stupidi, non diamola a Paredes che questa volta non ha giocato peggio di altri. La Juventus che perde ...