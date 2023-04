Paolo Ciocca nuovo presidente di Open Fiber

(Di lunedì 17 aprile 2023)è ildi. Come si legge in una nota, il cda della società ha preso atto delle dimissioni rassegnate dalla Barbara Marinali in qualità didel cda, ha ...

Il Consiglio di Amministrazione di Open Fiber, primario operatore del mercato della fibra ottica italiano, ha deliberato di cooptare come consigliere Paolo Ciocca il quale, contestualmente, è stato nominato presidente. La nomina è arrivata dopo le dimissioni di Barbara Marinali, che ha lasciato l'azienda per essere nominata presidente di Acea.

Paolo Ciocca è il nuovo presidente di Open Fiber. Prende il posto di Barbara Marinali che ha preso l'incarico di presidente di Acea in sostituzione della dimissionaria Michaela Castelli. Lo scorso 22