Paola Ferrari: “Ho avuto un carcinoma maligno al viso, ho avuto paura che mi portassero via mezza faccia”. Poi parla di Gioria Meloni: “Stima e affetto” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Non voglio esacerbare i toni. Da tempo non ci parliamo con la famiglia di mio marito, confermo che ho trovato disgustoso ciò che è stato detto. Ma voglio evitare ai miei figli altri attriti con quello che comunque è il loro nonno. Lo strappo col padre di mio marito c’è stato anni fa quando mi sono candidata con la Destra. Non me l’hanno perdonata”, queste le parole pronunciate da Paola Ferrari a “La Verità“. Volto del servizio pubblico, nuora di Carlo De Benedetti. Nei giorni scorsi la giornalista si era espressa pubblicamente contro il suocero: “Quando l’ingegner De Benedetti ha dato della demente a Giorgia Meloni l’ho trovato inelegante. Credo che tutto nasca da un pregiudizio e da un nervo scoperto della sinistra. Per anni mi sono battuta perché alle donne fossero riconosciute pari dignità e pari opportunità”, spiega la conduttrice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Non voglio esacerbare i toni. Da tempo non ci parliamo con la famiglia di mio marito, confermo che ho trovato disgustoso ciò che è stato detto. Ma voglio evitare ai miei figli altri attriti con quello che comunque è il loro nonno. Lo strappo col padre di mio marito c’è stato anni fa quando mi sono candidata con la Destra. Non me l’hanno perdonata”, queste le parole pronunciate daa “La Verità“. Volto del servizio pubblico, nuora di Carlo De Benedetti. Nei giorni scorsi la giornalista si era espressa pubblicamente contro il suocero: “Quando l’ingegner De Benedetti ha dato della demente a Giorgial’ho trovato inelegante. Credo che tutto nasca da un pregiudizio e da un nervo scoperto della sinistra. Per anni mi sono battuta perché alle donne fossero riconosciute pari dignità e pari opportunità”, spiega la conduttrice ...

