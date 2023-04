Panna cotta senza colla di pesce, la preparo con un ingrediente segreto! (Di lunedì 17 aprile 2023) La Panna cotta è un dessert italiano di fama mondiale. Compatta e scioglievole al contempo, è una nuvola di puro piacere, invitante e irrinunciabile. Ma a patto di saperla realizzare davvero bene. Bisogna scongiurare la formazione di quella antiestetica crosticina, ad esempio, che compromette la sua morbidezza. Deve risultare ben compatta e soda, ma facile da prelevare con il cucchiaio. Insomma, deve rispettare alcune regole ferree, per questo normalmente è prevista la presenza di un addensante: la colla di pesce. Chi non la ama, può sostituirlo con gelatina alimentare, agar agar o amido. Ma non è certo l’unica via percorribile. Ne esiste un’altra, semplice, genuina, ma poco nota e prevede l’utilizzo dei soli albumi, per un pieno di proteine nobili. Per riuscirci, però, dovrete cuocerla al forno, a ... Leggi su donnaup (Di lunedì 17 aprile 2023) Laè un dessert italiano di fama mondiale. Compatta e scioglievole al contempo, è una nuvola di puro piacere, invitante e irrinunciabile. Ma a patto di saperla realizzare davvero bene. Bisogna scongiurare la formazione di quella antiestetica crosticina, ad esempio, che compromette la sua morbidezza. Deve risultare ben compatta e soda, ma facile da prelevare con il cucchiaio. Insomma, deve rispettare alcune regole ferree, per questo normalmente è prevista la predi un addensante: ladi. Chi non la ama, può sostituirlo con gelatina alimentare, agar agar o amido. Ma non è certo l’unica via percorribile. Ne esiste un’altra, semplice, genuina, ma poco nota e prevede l’utilizzo dei soli albumi, per un pieno di proteine nobili. Per riuscirci, però, dovrete cuocerla al forno, a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsabellaGhement : RT @Teachforaliving: Orange panna cotta in a chocolate cage - LabPrajakta : Thandai Panna Cotta - Teachforaliving : Orange panna cotta in a chocolate cage - Murcaz1 : @cassiecoww uhhhhhh in no particular order, Banana split, Panna Cotta, Chocolate Mousse. - ConnellyRossi : RT @MisssFreedom: @rubio_chef Rubio, invece di sparare cazzate tutto il giorno su Twitter perché non apre un ristorante?.. tipo a San Loren… -