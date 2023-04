Pallamano | Serie A 2023 | il calendario dei playoff e del playout Si comincia il 6 maggio

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lo scorso fine settimana si è chiusa la stagione regolare del Campionato diA Gold 2022-dimaschile, definendo in modo chiaro anche la composizione delle semifinali scudetto e dei, due sessioni che coinvolgeranno chiaramente le prime e le ultime quattro squadre della regular season. Il ciclo di incontri di entrambi i mini tornei comincerà ufficialmente sabato 6. Per ciò che concerne i play off Brixen, che ha chiuso la regular al comando con 44 punti, affronterà la quarta della classe Raimond Sassari, piazzatasi quarto posto arginando la corazzata Conversano, fuori dalle semifinali dopo una pesante penalizzazione a proprio carico. Merano invece sfiderà Fasano, team che quest’anno si è comportato bene in Europa, arrivando alle fasi di eliminazione diretta dell’European ...

Lo scorso fine settimana si è chiusa la stagione regolare del Campionato di Serie A Gold 2022-2023 di pallamano maschile, definendo in modo chiaro anche la composizione delle semifinali scudetto e dei ...Con il successo di Pescara la squadra di coach Campana chiude al terzo posto la regular season. Finisce invece quinta Chiaravalle, che accederà agli spareggi per salire in Serie A Silver ...