Pallamano | Qualificazioni Europei 2024 | il 20 aprile il sorteggio Italia femminile in terza fascia

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sfumati i Mondiali del 2023, la Nazionalena diguarda alla rassegna continentale del. Il prossimo 20, direttamente da Zurigo, alle ore 17:00 si svolgeranno gli importantissimi sorteggi per la qualificazione aggli EHF Euro, pianificati in Svizzera, Austria e Ungheria. Saranno in tutto trentuno le Nazioni coinvolte, tra cui ovviamente l’, presente in. La modalità di svolgimento della competizione sarà praticamente identica a quella di tre anni fa. Verranno infatti formati essenzialmente otto gironi (uno a tre squadre per via del Ritiro del Regno Unito), con un passaggio del turno riservato alle prime due classificate di ogni raggruppamento, a cui si aggiungeranno le quattro ...