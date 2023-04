Pagelle Fiorentina-Atalanta | TOP e FLOP del primo tempo – VOTI

(Di lunedì 17 aprile 2023) I top ee iai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: al termine del: Gonzalez: Sportiello: al termine del: Ikoné: ZapataRISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : #FiorentinaBologna, le pagelle dei rossoblu - MondoPrimavera : #FiorentinaBologna, le pagelle dei viola - chicco288 : RT @ilbianconerocom: Juve Women-Fiorentina 4-3 le PAGELLE: Gama e Girelli tengono a galla la Juve, Grosso... - ilbianconerocom : Juve Women-Fiorentina 4-3 le PAGELLE: Gama e Girelli tengono a galla la Juve, Grosso... -

Unica squadra del campionato a vincere dopo gli impegni di coppe europee (in attesa dellaimpegnata stadera al Franchi contro l'Atalanta) e alla terza vittoria consecutiva senza ...Le...Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della trentesima giornata di Serie A. Oggi alle 20.45 si gioca- Atalanta. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ......30 Monza - Casalmaggiore Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY - SUPERLEGA 17:00 Milano - Civitanova 3 - 2 17:00 Piacenza - Trentino 1 - 3 Visualizza SuperLega CALCIO - SERIE A 20:45- ...

Conference League - Le pagelle di Lech Poznan-Fiorentina 1-4: Gonzalez chapeau. Applausi per Cabral, Bonaventura e Ikoné Eurosport IT

Le pagelle e highlights di Cremonese - Empoli, gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023: Dessers è il migliore del match ...In Inter-Monza valutazioni errate che potevano anche essere decisive. Aureliano promosso, direzione di personalità in Toro-Salernitana ...