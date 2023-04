Pagata per testare la fedeltà di mariti e compagni | Madeline Smith racconta il suo lavoro

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 17 aprile 2023) Se vi siete mai chiesti come mettere alla prova ladel vostro partner, la tiktokersi occupa proprio di questo. Chiunque la contatti riceve un servizio per cui l’influencer, fingendosi qualcun altro, messaggia direttamente con il “sospettato” e, dopo averlo messo accuratamente alla prova, ne smaschera l’eventuale in. Il successo che la circonda sulle piattaforme social, ha origine da un semplice passatempo nato ai tempi del liceo, quando, indagava sui fidanzati delle amiche per capire se avessero qualcosa da nascondere. Oggi, la giovane tiktoker, ha trasformato quel gioco tra amiche in un vero e proprioa tempo pieno. @thereal ? Row, row, row, your boat quickly past the d0uch3 ? #loyaltytest ...