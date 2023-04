Pagata dalle mogli per “testare” la fedeltà dei mariti: «Ho visto di tutto». I suoi racconti hanno dell’incredibile (Di lunedì 17 aprile 2023) Lei si chiama Madeline Smith e il suo lavoro se lo è praticamente inventato da sola: viene Pagata dalle donne per ‘testare’ la fedeltà dei loro mariti. Un mestiere nato per caso, dopo che una donna le chiese di mettere alla prova la lealtà del suo partner, e lei scoprì che in effetti i suoi sospetti erano fondati. La sua storia, Madeline l’ha raccontata a Newsweek: «La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele», le sue parole. Pagata per testare l’infedeltà dei mariti Madeline ha un profilo TikTok, molto seguito, su cui racconta le sue esperienze, e a Newsweek afferma di ricevere centinaia di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 17 aprile 2023) Lei si chiama Madeline Smith e il suo lavoro se lo è praticamente inventato da sola: vienedonne per ‘’ ladei loro. Un mestiere nato per caso, dopo che una donna le chiese di mettere alla prova la lealtà del suo partner, e lei scoprì che in effetti isospetti erano fondati. La sua storia, Madeline l’ha raccontata a Newsweek: «La prima sconosciuta che mi ha chiesto di mettere alla prova la lealtà del suo partner è stata una madre single di cinque figli. Credeva che il suo fidanzato fosse infedele», le sue parole.perl’indeiMadeline ha un profilo TikTok, molto seguito, su cui racconta le sue esperienze, e a Newsweek afferma di ricevere centinaia di ...

