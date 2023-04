Paganin | «Inter | manca qualcosa nella gestione! Su Lukaku dico…»

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’continua a fare fatica in campionato, come testimoniato dalla sconfitta contro il Monza a San Siro (vedi articolo): questa la disamina di Antonioa Radio Sportiva. GESTIONENA ? Antonio, ex calciatore dell’(vedi articolo), ha parlato così a Radio Sportiva nel corso del programma “Il Processo di Sportiva” alla vigilia di-Benfica e dopo la sconfitta a San Siro contro il Monza: «miadella Coppa UEFA è stato difficile e abbiamo deciso di non dedicarci al campionato. Qui invece la squadra ha 20/25 giocatori di livello. È più complicato dare una spiegazione. Bisogna ricordare che in Champions League non hai trovato Manchester City e Real Madrid e diventa importante sfruttare la fortuna del tabellone. ...

Benfica-Inter probabili formazioni Simone Inzaghi pensa alla coppia d'attacco Lautaro - Dzeko con Lukaku

