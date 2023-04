Padre lascia i quattro figli per strada durante la notte: “Voleva fare un dispetto alla moglie” (Di lunedì 17 aprile 2023) Padre lascia i quattro figli per strada per fare un dispetto alla moglie Padre lascia i quattro figli per strada a tarda notte per fare un dispetto alla moglie: è quanto avvenuto a Brescia, nel quartiere Urago Mella. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha abbandonato i quattro bambini, il più grande dei quali ha 3 anni, nei seggiolini di un’auto, in strada, a tarda notte, davanti l’abitazione dei nonni, che però non risiedevano più lì. L’uomo, poi, ha chiamato la moglie, con la quale non è in buoni ... Leggi su tpi (Di lunedì 17 aprile 2023)perperunpera tardaperun: è quanto avvenuto a Brescia, nel quartiere Urago Mella. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha abbandonato ibambini, il più grande dei quali ha 3 anni, nei seggiolini di un’auto, in, a tarda, davanti l’abitazione dei nonni, che però non risiedevano più lì. L’uomo, poi, ha chiamato la, con la quale non è in buoni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Brescia, un padre lascia i quattro figli per strada a tarda notte: «Voleva fare un dispetto alla moglie» - infoitinterno : Brescia, lascia in strada i 4 figli piccoli: padre denunciato - infoitinterno : Brescia, lascia in strada i 4 figli piccoli: padre denunciato - fisco24_info : Brescia, lascia in strada i 4 figli piccoli: padre denunciato: (Adnkronos) - E' successo ieri sera nel quartiere Ur… - MonicaM67038609 : #oriele @OrianaGMarzoli Non piaci al padre di Daniele e infatti nemmeno ha ricambiato il tuo segui su ig,lascia sta… -