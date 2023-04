Ottavo posto per i Bersaglieri Sanniti touch alla tappa di Milano (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bella prestazione per i Bersaglieri Sanniti in terra lombarda che conquistano l’Ottavo posto alla tappa svoltasi a Milano sabato 15 aprile e valevole per il campionato italiano di touch 2022/23. La formazione dei Sanniti ha visto per l’occasione arricchirsi di touchers francesi del Grenoble touch che hanno apportato esperienza e tecnica alla compagine sangiorgese. Positivo anche il debutto di Emilio Lavorgna proveniente dai Draghi Telese. Il percorso dei Bersaglieri Sanniti di mister Fabio Santucci continua in vista della prossima tappa di campionato in programma a L’Aquila, tassello di preparazione importante ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna bella prestazione per iin terra lombarda che conquistano l’svoltasi a Milano sabato 15 aprile e valevole per il campionato italiano di2022/23. La formazione deiha visto per l’occasione arricchirsi diers francesi del Grenobleche hanno apportato esperienza e tecnicacompagine sangiorgese. Positivo anche il debutto di Emilio Lavorgna proveniente dai Draghi Telese. Il percorso deidi mister Fabio Santucci continua in vista della prossimadi campionato in programma a L’Aquila, tassello di preparazione importante ...

