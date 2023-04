Ospedale Moscati, pazienti oncologici preoccupati per riduzione della spesa farmaceutica e il taglio del personale (Di lunedì 17 aprile 2023) I provvedimenti intrapresi dalla Regione Puglia per sopperire al disavanzo dei costi sanitari ci preoccupano e indignano. La riduzione della spesa farmaceutica e il taglio del personale aggravano le criticità di un sistema sanitario oramai al collasso. Il percorso di cura di noi pazienti onco-ematologici è lungo e arduo. Abbiamo necessità di sottoporci a continue visite medico-specialistiche ma spesso siamo costretti a rinunciare a causa delle lunghe liste di attesa, impossibilitati a permetterci il privato. Il personale sanitario è carente in un reparto dove pazienti per lo più allettati e sottoposti a terapie debilitanti richiede assistenza continua e costante. Altrettanto inconcepibile ridurre la spesa ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 17 aprile 2023) I provvedimenti intrapresi dalla Regione Puglia per sopperire al disavanzo dei costi sanitari ci preoccupano e indignano. Lae ildelaggravano le criticità di un sistema sanitario oramai al collasso. Il percorso di cura di noionco-ematologici è lungo e arduo. Abbiamo necessità di sottoporci a continue visite medico-specialistiche ma spesso siamo costretti a rinunciare a causa delle lunghe liste di attesa, impossibilitati a permetterci il privato. Ilsanitario è carente in un reparto doveper lo più allettati e sottoposti a terapie debilitanti richiede assistenza continua e costante. Altrettanto inconcepibile ridurre la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CPettiti : RT @LombardiLomby67: Ha trasformato la sua abitazione in una succursale dell’ospedale, il suo stipendio in uno strumento della Provvidenza.… - Antonia48483555 : RT @LombardiLomby67: Ha trasformato la sua abitazione in una succursale dell’ospedale, il suo stipendio in uno strumento della Provvidenza.… - ingamaz4 : RT @LombardiLomby67: Ha trasformato la sua abitazione in una succursale dell’ospedale, il suo stipendio in uno strumento della Provvidenza.… - VincenzoPu60097 : RT @LombardiLomby67: Ha trasformato la sua abitazione in una succursale dell’ospedale, il suo stipendio in uno strumento della Provvidenza.… - flinx15 : RT @squopellediluna: 12/04/1927 Muore Giuseppe Moscati .Primario dell'ospedale degli incurabili era divenuto popolare per avere svolto la… -