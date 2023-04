(Di lunedì 17 aprile 2023) Domani sera il ritorno dei quarti di finale di Champions e i protagonisti sarannoe Maignan. Al Maradona, il Napoli deve ribaltare l’1-0 di San Siro e domani sera potrà contare sull’attaccante nigeriano. La speranza è che riesca a bucare il portiere del Milan, suo ex compagno al Lille. Di loro ha parlato Jorge Maciel, vice di Galteir a Lilla e amico di entrambi i giocatori. «Maignan ha sempre avuto uno sguardo ‘cattivo’, concentrato e da battaglia. Un leader anche nei piccoli gesti, mentreti dà l’impressione di essere, sulle nuvole, ma in realtà è pronto artite lo». Maciel ha conosciuto per primo l’attuale portiere del Milan: «Con Maignan in porta abbiamo vinto la Ligue 1 nel 2021. Io e Galtier arrivammo nel 2019, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : Victor #Osimhen sembra lanciare un messaggio ai tifosi in vista dei #MilanNapoli di #ChampionsLeague. Recupero poss… - napolista : «#Osimhen sembra distratto ma punge quando meno te lo aspetti. La potenza è il suo biglietto da visita» Il vice di… - eusoig77 : @MaNuEl02__ @MilanNewsit Ma chi cazz è??!!! Sembra che mangia persone Osimhen - PalloneBucato : @masdif E' indubbio che sia così, ma ci sta di essere un po' stanchi. Ma sembra che Osimhen sia tornato...e con lui è un'altra squadra! - agduf1926 : RT @Escoalbar95: Per me vincere aiuta a vincere. Mi sembra palese che dalla sosta in poi abbiamo smesso di giocare a pallone, per di più al… -

Ecco, in questo caso ci sono meno certezze anche perché conta la stanchezza (il messicanodavvero in ombra). Come sempre, stasera la squadra non andrà in ritiro.Per il resto, nessun cambio, se non il ritorno in attacco di Victor. Il nigeriano ha smaltito completamente l'infortunio all'adduttore ècarichissimo per riscattare le due recenti ...... ma lo chef , 47 anni,si sia messo a . Forse perché stasera torna in tv con - su Sky Uno ... Faccio un esempio:, il centravanti nigeriano del Napoli, guadagna 4,5 milioni di euro l'anno. ...

«Osimhen sembra distratto ma punge quando meno te lo aspetti. La ... IlNapolista

Credo che il centrocampo titolare del Napoli sia il più bello, completo ed omogeneo di tutto il campionato e mi sembra anche abbastanza evidente ... ma in entrambe le partite non c’era Osimhen, adesso ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...