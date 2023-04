Osimhen e Kvara | 39 gol e 21 assist ma mai una rete contro il Milan CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 aprile 2023): insieme hanno spinto il Napoli con 39 gol e 21ma non hanno mai segnatoil. Una curiosa statistica su cui si sofferma oggi il Corriere dello Sport.ha segnato 25 gol ed ha all’attivo 5, di cui due proprio per. “ne ha segnati (complessivamente) venticinque, pur dovendo starsene a guardare per un bel po’, dieci partite, che sarebbero state utili per arricchire la propria media e sistemarlo nell’Olimpo, dove comunque si è adagiato dolcemente: per starsene in pace con se stesso, però, il principe del gol di una classifica cannonieri che in campionato gli appartiene indiscutibilmente, ci ha pure sistemato cinque, due dei quali per il socio, con il ...