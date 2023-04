«Oscuramento del sito del 118 inaccettabile»: i giornalisti contro la Regione (Di lunedì 17 aprile 2023) LA PROTESTA. I giornalisti protestano contro la decisione di Regione Lombardia di chiudere il Servizio «real time» di Areu che permetteva di conoscere in diretta gli interventi di ambulanze, automediche e elisoccorso. Indetta una protesta sotto Palazzo della Regione, giovedì 20 aprile alle 12. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 aprile 2023) LA PROTESTA. Iprotestanola decisione diLombardia di chiudere il Servizio «real time» di Areu che permetteva di conoscere in diretta gli interventi di ambulanze, automediche e elisoccorso. Indetta una protesta sotto Palazzo della, giovedì 20 aprile alle 12.

