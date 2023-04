Oscal Pad 13, il nuovo flagship in sconto del 50% per 5 giorni (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi tempi il mercato dei tablet è stato invaso di nuovi prodotti, pensati per la produttività in movimento o lo streaming dei contenuti. Molte delle nuove proposte arrivano da brand giovani, che tuttavia vogliono affermarmi in questa nicchia. Oscal è uno dei nuovi player sul mercato, attivo non solo nel settore dei tablet ma anche in quello degli smartphone, e delle batterie portatili. Come si letto sul loro sito, nel 2021 sono stati premiati come “Most Potential Hi-Tech Brand”. Pertanto le aspettative sul nuovo Oscal Pad 13, appena rilasciato sul mercato, non possono che essere alte. Schermo da 10.1 pollici e Smart K dual speaker Il design di Oscal Pad 13 è minimale, con cornici ridotte di soli 7.6mm e un peso piuma di 435g, per garantire confort nell’uso e nel trasporto. Le colorazioni ... Leggi su tecnoandroid (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid Negli ultimi tempi il mercato dei tablet è stato invaso di nuovi prodotti, pensati per la produttività in movimento o lo streaming dei contenuti. Molte delle nuove proposte arrivano da brand giovani, che tuttavia vogliono affermarmi in questa nicchia.è uno dei nuovi player sul mercato, attivo non solo nel settore dei tablet ma anche in quello degli smartphone, e delle batterie portatili. Come si letto sul loro sito, nel 2021 sono stati premiati come “Most Potential Hi-Tech Brand”. Pertanto le aspettative sulPad 13, appena rilasciato sul mercato, non possono che essere alte. Schermo da 10.1 pollici e Smart K dual speaker Il design diPad 13 è minimale, con cornici ridotte di soli 7.6mm e un peso piuma di 435g, per garantire confort nell’uso e nel trasporto. Le colorazioni ...

Oscal Pad 13: ufficiale il nuovo tablet premium di Blackview Ottenuto un ottimo riscontro con il modello Pad 10, Oscal, sotto brand di Blackview, ha ufficializzato il tablet Oscal Pad 13, in vendita dal 17 Aprile su Aliexpress a un prezzo, 185,46 euro, che è scontato la metà di quello definitivo post promozione (370,92 euro). Blackview Oscal Pad 13 è spesso appena 7,6 mm. Il tablet Blackview Oscal Pad 13 è in sconto a metà prezzo. Vi piace il design di iPad Pro, ma non volete spendere così tanto per un tablet? Se vi va bene passare per Android, allora al momento c'è un'offerta allettante che vi permette di comprare Blackview Oscal Pad 13 spendendo la metà.