Orso Jj4 | perché cerchiamo una devozione che ci assolva

Stacchiamoci per un attimo dalla tristissima questione dell'Orso e dal bailamme di opinioni contrapposte di questi giorni, tanto si sa come andrà a finire. Essendo Jj4 un esemplare confidente e avendo imparato a uccidere, è molto facile che riattaccherà l'uomo (lo dicono gli etologi). Dunque è necessario rimuoverlo. Anche perché, rimuovendolo, alzerebbe in parte il livello di accettazione della popolazione locale portando benefici agli altri cento orsi trentini, e predisponendo le basi per una convivenza più sicura, magari permettendo a chi va per boschi di portare con sé le provvidenziali bombolette con gas urticante (sono queste le misure laiche della worldwide management adottate in America). Dicevo, stacchiamoci dalla cronaca, e stando sempre in groppa all'Orso facciamo un salto di qualche secolo, in uno dei luoghi più spettacolari ...

