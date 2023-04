Orrore in Ucraina, ex mercenari Wagner confessano di aver ucciso anche bambini (Di lunedì 17 aprile 2023) Due ex mercenari della compagnia privata russa Wagner, secondo le testimonianze pubblicate dall’Ong russa per i diritti umani e contro le torture Gulagu.net, hanno confessato di aver “ucciso dei bambini” a Bakhmut e Soledar, in Ucraina. I due ex comandanti del gruppo militare, fondato Evgheni Prigozhin (nella foto), sono Azamat Uldarov e Oleksiy Savichev, entrambi reclutati nelle carceri e graziati da un decreto presidenziale dopo essere rientrati dal fronte. Due ex mercenari della compagnia privata russa Wagner hanno confessato di aver “ucciso dei bambini” a Bakhmut e Soledar Uno di loro, Savichev, ha affermato che circa 70 ex prigionieri che si sono rifiutati di obbedire agli ordini sarebbero stati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 17 aprile 2023) Due exdella compagnia privata russa, secondo le testimonianze pubblicate dall’Ong russa per i diritti umani e contro le torture Gulagu.net, hanno confessato didei” a Bakhmut e Soledar, in. I due ex comandanti del gruppo militare, fondato Evgheni Prigozhin (nella foto), sono Azamat Uldarov e Oleksiy Savichev, entrambi reclutati nelle carceri e graziati da un decreto presidenziale dopo essere rientrati dal fronte. Due exdella compagnia privata russahanno confessato didei” a Bakhmut e Soledar Uno di loro, Savichev, ha affermato che circa 70 ex prigionieri che si sono rifiutati di obbedire agli ordini sarebbero stati ...

