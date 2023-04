Oroscopo della settimana dal 17 al 23 aprile 2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) L‘ ha in serbo incredibili novità. Le previsioni astrologiche, tenendo in considerazione gli influssi planetari, sono pronte a svelare i dettagli della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi proverà a imporsi sul posto di lavoro e chi sarà decisamente più accondiscendente. Ariete, Scorpione e Capricorno si faranno rapire dalle emozioni, mentre Toro, Leone e Sagittario si distingueranno per la loro determinazione. Gemelli, Vergine e Pesci saranno un po’ suscettibili, al contrario di Cancro, Bilancia e Acquario che vorranno mantenere un buon legame con il prossimo. Per avere una visione completa dell’Oroscopo della settimana, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente. Oroscopo della settimana dal 17 al 23 ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 17 aprile 2023) L‘ ha in serbo incredibili novità. Le previsioni astrologiche, tenendo in considerazione gli influssi planetari, sono pronte a svelare i dettaglivita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi proverà a imporsi sul posto di lavoro e chi sarà decisamente più accondiscendente. Ariete, Scorpione e Capricorno si faranno rapire dalle emozioni, mentre Toro, Leone e Sagittario si distingueranno per la loro determinazione. Gemelli, Vergine e Pesci saranno un po’ suscettibili, al contrario di Cancro, Bilancia e Acquario che vorranno mantenere un buon legame con il prossimo. Per avere una visione completa dell’, si consiglia di consultare anche il profilo del proprio ascendente.dal 17 al 23 ...

