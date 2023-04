Oroscopo Branko Lunedì 17 Aprile 2023: Gemelli instabile (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 17 2023 Ariete Si sta per avvicinare un periodo in cui non mancherà l’occasione di incontri e di stare insieme a persone gradite. Cercate di circondarvi da persone attive e positive. Toro L’effetto positivo di Marte si sta esaurendo e quindi inizierà una fase meno positiva che sarà alimentata da un po’ di tristezza e di tensione. Gemelli In questi giorni di Aprile il vostro umore sarà un po’ altalenante. Prima di prendere una decisione importante sarebbe meglio cercare di ritrovare una certa stabilità emotiva. Cancro Sta iniziando una fase caratterizzata da una certa difficoltà in termini di comunicazione soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. Cercate di essere chiari con chi vi circonda. Leone Le ... Leggi su zon (Di lunedì 17 aprile 2023) L’diper oggi,17Ariete Si sta per avvicinare un periodo in cui non mancherà l’occasione di incontri e di stare insieme a persone gradite. Cercate di circondarvi da persone attive e positive. Toro L’effetto positivo di Marte si sta esaurendo e quindi inizierà una fase meno positiva che sarà alimentata da un po’ di tristezza e di tensione.In questi giorni diil vostro umore sarà un po’ altalenante. Prima di prendere una decisione importante sarebbe meglio cercare di ritrovare una certa stabilità emotiva. Cancro Sta iniziando una fase caratterizzata da una certa difficoltà in termini di comunicazione soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. Cercate di essere chiari con chi vi circonda. Leone Le ...

