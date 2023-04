Oroscopo 17 aprile 2023

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 17 aprile 2023) L’eccitazione è nell’aria quando la Luna in Pesci si unisce all’elettrico Urano in Toro alle 18:25! È mattina presto, ma le persone potrebbero sentire un secondo vento. L’ispirazione creativa abbonda quando la Luna si unisce a Nettuno in Pesci, alle 20.57. È un momento meraviglioso per fare o apprezzare l’arte. La Luna entra nel coraggioso